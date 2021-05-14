Представлен официальный саундтрек Евро-2020. Видео
Стал известен официальный саундтрек чемпионата Европы по футболу 2020 года. Песня We are The People («Мы — люди») создана участниками ирландской группы U2 Боно и Эджем, а также нидерландским диджеем Мартином Гарриксем.
«Наконец-то я могу поделиться своей новой песней We Are The People при участии Боно и Эджа, которая является официальной песней футбольного турнира Евро-2020 в этом году», — написал Гаррикс под опубликованным клипом песни на своём YouTube-канале.
Права на видео принадлежат UEFA
Напомним, Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Среди городов, которые примут встречи турнира, есть Санкт-Петербург.
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