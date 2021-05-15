«Барселону» по окончании сезона могут покинуть до 14 футболистов

Руководство «Барселоны» планирует совершить серьёзное обновление состава, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, руководство сине-гранатовых рассматривает возможность, что клуб покинут до 14 футболистов. Среди имен, которые могут покинуть «Барселону» по окончании нынешнего сезона, называют: Нето, Самуэль Юмтити, Джуниор Фирпо, Миралем Пьянич, Матеус Фернандес, Мартин Брайтвайт, Филиппе Коутиньо и другие.

«Барселона» рассчитывает, что такие шаги позволят значительно сэкономить на зарплате, а если получится, то выгодно продать одного из игроков. В клубе считают, что глубокая реконструкция состава позволит им бороться за трофеи в следующем сезоне.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующего «Атлетико» команда отстает на 4 очка.