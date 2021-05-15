Экс-игрок «Интера» Вентола: Лаутаро Мартинес скоро перейдёт в «Атлетико»

Бывший футболист «Интера» Никола Вентола во время общения с Кристианом Вьери на платформе Twitch заявил, что форвард миланского клуба Лаутаро Мартинес продолжит карьеру в мадридском «Атлетико».

«Я сейчас расскажу бомбу: пташка напела мне, что Лаутаро будет играть за «Атлетико». Мне сказали, что всё улажено. Они будут платить ему большие деньги», – сказал Вентола.

«Атлетико» претендовал на Мартинеса, когда футболист выступал за аргентинский «Расинг», однако игрок перешёл в «Интер» за € 25 млн. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего форварда в € 70 млн.

В нынешнем сезоне Мартинес забил 18 голов и отдал девять результативных передач в 46 матчах за «Интер» во всех турнирах. Действующее соглашение футболиста с миланским клубом рассчитано до лета 2023 года.