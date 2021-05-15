Определились команды ФНЛ, которые сыграют в РПЛ в сезоне-2021/2022

Определился список команд Футбольной национальной лиги, которые сыграют в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2021/2022. В следующем розыгрыше примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/2021 не будет. Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ, сохранят прописку в Российской Премьер-Лиге.
Накануне состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, на котором было принято решение утвердить регламент переходных (стыковых) матчей между командами РПЛ и ФНЛ сезона-2020/2021.
«Если лицензию не получают два клуба из тех, кто занял 13-е и 14-е места в РПЛ, 1-4-е места в ФНЛ, то право на участие в высшей лиге без проведения стыковых матчей получают оставшиеся четыре клуба, получившие лицензию», — говорится в регламенте переходных (стыковых) матчей между командами РПЛ и ФНЛ сезона-2020/2021.
Ранее состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов. Комитет принял решение выдать лицензии РФС 1 футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо». Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.
- 15 мая 2021
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