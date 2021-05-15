Головин — о финале Кубка Франции с «ПСЖ»: мы аутсайдеры, но шансы есть

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от матча с «Пари Сен-Жермен» в финале Кубка Франции.
«Конечно, я чувствую груз ответственности и хочу играть лучше. Мы проходим через положительный отрезок. Игра в финале с «ПСЖ» будет непростой, ведь у них очень сильная команда. Мы подойдём к этой встрече в роли аутсайдеров. Но у нас есть шансы на то, чтобы завоевать трофей. Поднять кубок над собой — настоящая мечта, надеюсь, мы сможем претворить её в жизнь», — приводит слова Головина пресс-служба «Монако».
В полуфинальном матче Кубка Франции сезона-2020/2021 «Монако» разгромил представитель четвёртого дивизиона страны, клуб «Румийи Вальер», со счётом 5:1. На 82-й минуте российский полузащитник «Монако» Александр Головин, вышедший на поле десятью минутами ранее, отметился забитым мячом.
В финале Кубка Франции, который состоится 19 мая, «Монако» предстоит встретиться с «Пари Сен-Жермен».
- 15 мая 2021
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