Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Горшков назвал «Крылья Советов» самой прогрессирующей командой РПЛ

Горшков назвал «Крылья Советов» самой прогрессирующей командой РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков заявил, что считает самарские «Крылья Советов» самой прогрессирующей командой в Российской Премьер-Лиге. По его словам, самарский клуб постоянно продаёт футболистов в топ-клубы, но при этом сохраняет неплохие результаты.

«Крылья» могут подтвердить статус самой прогрессирующей команды в РПЛ. Интересная, играющая команда с молодыми, прогрессирующими футболистами. Их покупают в топ-клубы, но команда продолжает показывать хорошую игру. Хочется их отметить. Каждый сезон у них потери, но есть результат. Приемлемый для них, наверное», — приводит слова Александра Горшкова интернет-портал Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Шансы «Зенита» на победу в РПЛ упали после поражения от «Динамо». Расклады аналитиков
Истории
Шансы «Зенита» на победу в РПЛ упали после поражения от «Динамо». Расклады аналитиков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android