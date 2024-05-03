Горшков назвал «Крылья Советов» самой прогрессирующей командой РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков заявил, что считает самарские «Крылья Советов» самой прогрессирующей командой в Российской Премьер-Лиге. По его словам, самарский клуб постоянно продаёт футболистов в топ-клубы, но при этом сохраняет неплохие результаты.

«Крылья» могут подтвердить статус самой прогрессирующей команды в РПЛ. Интересная, играющая команда с молодыми, прогрессирующими футболистами. Их покупают в топ-клубы, но команда продолжает показывать хорошую игру. Хочется их отметить. Каждый сезон у них потери, но есть результат. Приемлемый для них, наверное», — приводит слова Александра Горшкова интернет-портал Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.