РПЛ представила шорт-лист номинации «Открытие сезона»

Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале представила шорт-лист претендентов на номинацию за звание открытия сезона-2023/2024.

В число номинантов на награду вошли шестеро футболистов из пяти разных клубов.

Шорт-лист номинации «Открытие сезона»: Бителло («Динамо»), Тамерлан Мусаев («Балтика»/ЦСКА), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Мохаммад Мохеби («Ростов»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА).

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 лучшим игроком был признан Малком, тогда выступавший за «Зенит». Лучшим тренером сезона признали возглавляющего ЦСКА Владимира Федотова, а самым медийным футболистом — нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу. Лучшим вратарём прошлого сезона стал капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.