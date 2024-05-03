Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ представила шорт-лист номинации «Открытие сезона»

РПЛ представила шорт-лист номинации «Открытие сезона»
Комментарии

Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале представила шорт-лист претендентов на номинацию за звание открытия сезона-2023/2024.

В число номинантов на награду вошли шестеро футболистов из пяти разных клубов.

Шорт-лист номинации «Открытие сезона»: Бителло («Динамо»), Тамерлан Мусаев («Балтика»/ЦСКА), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Мохаммад Мохеби («Ростов»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА).

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 лучшим игроком был признан Малком, тогда выступавший за «Зенит». Лучшим тренером сезона признали возглавляющего ЦСКА Владимира Федотова, а самым медийным футболистом — нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу. Лучшим вратарём прошлого сезона стал капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

Материалы по теме
РПЛ представила шорт-лист претендентов на награду лучшему полузащитнику сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android