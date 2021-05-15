«Вест Хэм» сыграл вничью в гостях с «Брайтоном» и теперь отстаёт от зоны ЛЧ на 5 очков

На стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне состоялся очередной матч 36-го тура английской Премьер-лиги – «Брайтон» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.



Счёт в матче на 84-й минуте открыл нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек, перебросив голкипера «Вест Хэма» Лукаша Фабьянски после передачи от Перси Тау.



Ответный мяч уже на 87-й минуте забил полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Мохамед Саид Бенрахма, нанеся обводящий удар с линии штрафной.



После 36 туров лондонский «Вест Хэм» набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Молотобойцы» теперь отстают на пять очков от четвёртого места, дающего право на участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. «Брайтон» с 38 очками располагается на 17-м месте.