Сульшер: травма Магуайра — большая проблема для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о сроках возвращения защитника Гарри Магуайра в строй.



«Надеюсь, у нас появятся хорошие новости как можно раньше. С заявкой Гарри на финальный матч Лиги Европы я продержусь столько, сколько потребуется. Он показал свою важность для „МЮ“. Мы все давно знаем, что он значит для нашей команды, но, может быть, некоторые люди заметили это только тогда, когда он получил травму. Я, конечно, чувствовал, что Магуайр стал очень важным игроком для „Манчестер Юнайтед“ и раньше.



Гарри является нашим лидером. Он капитан. Он практически постоянно играет на высочайшем уровне, так что на данный момент его отсутствие — это большая проблема для меня, но, надеюсь, он восстановится к финалу ЛЕ. Я дам ему столько времени, сколько ему нужно. Буду ждать до тех пор, пока он не скажет мне „да“ или „нет“», — приводит слова Сульшера Sky Sports.



Гарри Магуайр не смог доиграть матч 35-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:1) из-за повреждения голеностопа.



«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вильярреалом» в финале Лиги Европы 26 мая. Матч пройдёт на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша). До этого манкунианцы сыграют оставшиеся матчи АПЛ — 18 мая с «Фулхэмом» и 23 мая с «Вулверхэмптоном».

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