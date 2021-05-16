Карпин высказался о возможных изменениях состава «Ростова» в межсезонье
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по поводу возможных изменений в составе команды перед следующим сезоном.
«Сохранит ли «Ростов» костяк основного состава? Если не случится ничего сверхъестественного – да. Хотелось бы с этими футболистами начать следующий сезон. Понятно, при этом будут какие-то изменения. Останется ли в команде Соу? Я так понимаю, да», — приводит слова Валерия Карпина официальный сайт «Ростова».
Напомним, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» уступил «Краснодару» со счётом 1:3. Команда Валерия Карпина, набрав 43 очка, заняла девятое место в турнирной таблице по итогам сезона-2020/2021. «Краснодар» (41) закончил чемпионат на десятой строчку в таблице.
«Судья подумал, что я бросил в него бутылку». Карпин — об удалении в матче с «Краснодаром»
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