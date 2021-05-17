Широков – о Дзюбе: «Тамбову» не так просто забить. Никто, кроме него, им по 4 не забил

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал победу питерцев в матче с «Тамбовом» (5:1), в котором форвард Артём Дзюба оформил покер.

«Тамбову» ведь тоже надо забить. Никто, кроме Дзюбы, им по четыре не забивает, а он забил. Чего его критиковать? У человека счастливое событие, на таких эмоциях он выиграл матч. «Тамбову» тоже не так просто забить. Лучший ли он российский форвард 21 века? Нет, конечно. По мне, Кержаков и Павлюченко сильнее него, но это вкусовщина», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась победой гостей со счётом 5:1. В составе «Зенита» покер оформил нападающий Артём Дзюба.