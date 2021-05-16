Покер Дзюбы — в видеообзоре матча «Тамбов» — «Зенит»

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
В составе «Зенита» покер оформил нападающий Артём Дзюба. Ещё один гол за санкт-петербургскую команду забил защитник «Тамбова» Фарход Васиев, отправивший мяч в собственные ворота. Единственный гол за «Тамбов» забил форвард Кирилл Климов.
Видеообзор матча «Тамбов» — «Зенит»
Напомним, санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 65 очков по итогам сезона, финишировал на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Золото чемпионата России принесло сине-бело-голубым путёвку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Артём Дзюба в свою очередь стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2020/2021.
- 16 мая 2021
-
19:41
-
19:34
-
19:29
-
19:15
-
19:13
-
19:06
-
19:06
-
19:04
-
19:01
-
18:59
-
18:58
-
18:53
-
18:52
-
18:36
-
18:36
-
18:35
-
18:33
-
18:26
-
18:23
-
18:18
-
18:13
-
18:12
-
18:11
-
18:11
-
17:57
-
17:57
-
17:56
-
17:55
-
17:48
-
17:46
-
17:39
-
17:36
-
17:34
-
17:25
-
17:23