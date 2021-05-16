Покер Дзюбы — в видеообзоре матча «Тамбов» — «Зенит»

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе «Зенита» покер оформил нападающий Артём Дзюба. Ещё один гол за санкт-петербургскую команду забил защитник «Тамбова» Фарход Васиев, отправивший мяч в собственные ворота. Единственный гол за «Тамбов» забил форвард Кирилл Климов.

Видеообзор матча «Тамбов» — «Зенит»

Напомним, санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 65 очков по итогам сезона, финишировал на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Золото чемпионата России принесло сине-бело-голубым путёвку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Артём Дзюба в свою очередь стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2020/2021.