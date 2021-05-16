Гол Головина принёс «Монако» победу в матче с «Ренном»

Сегодня, 16 мая, в матче 37-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Ренн». Встреча проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако) и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала авторитетная бригада арбитров, которую возглавил Бенуа Бастьен. Российский полузащитник «монегасков» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отметился двумя результативными действиями.
На 16-й минуте Головин отдал результативный пас на нападающего Виссама Бен-Йеддера, который хладнокровно реализовал свой голевой момент. Уже на 29-й минуте Александр Головин и сам отметился забитым мячом. Ассистировал россиянину Юссуф Фофана. «Ренн» отыграл один гол на 68-й минуте усилиями Бенжамена Буриго, однако полноценно переломить ход игры не удалось. К тому же, на 85-й минуте защитник «Ренна» Дамьен Да Сильва получил красную карточку, что осложнило положение гостей.
«Монако» в 37 матчах набрал 77 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ренн» (55) — на седьмом месте.
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