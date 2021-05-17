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Ловрен прокомментировал обращение Чорлуки к «Локомотиву»

Ловрен прокомментировал обращение Чорлуки к «Локомотиву»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука опубликовал в «Инстаграме» прощальный пост, в котором поблагодарил клуб и болельщиков. Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал обращение бывшего партнёра по сборной Хорватии.

«Спасибо… Спасибо за каждую секунду из этих 9 лет. Было очень приятно играть за этот удивительный клуб, было приятно встретить на этом пути столько феноменальных людей. Но теперь некоторым новым игрокам пришло время почувствовать то, что я чувствовал столько лет. Я желаю удачи всем в «Локомотиве» и всем болельщикам — душе этого клуба. Знаю, что жизнь рано или поздно сведёт нас снова», — написал Чорлука на своей странице в «Инстаграме».

«Браво, Чарли! До конца с клубом», — написал Ловрен.

Напомним, 31 марта Ведран Чорлука объявил об уходе из московского клуба. В сезоне-2020/2021 Чорлука провёл за московский «Локомотив» 22 матча в Российской Премьер-Лиге и отдал две результативные передачи.

Ранее Чорлука поделился эмоциями от последнего матча за железнодорожников, в котором команда победила «Урал» (1:0). Хорват поблагодарил игроков, тренеров и руководителей, а также болельщиков «Локомотива».

«Это мой клуб навсегда». Чорлука попрощался с «Локомотивом»
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