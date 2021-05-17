Сёмин: Николич ставит 7 защитников и проигрывает дома. Как я могу быть спокоен за «Локо»?
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о работе специалиста Марко Николича в московской команде.
«Спокоен ли я за будущее «Локомотива» с Николичем? Я не знаю, не могу сказать. Нет, я не спокоен. Как с «Зальцбургом» — важный матч, правильно? Ты выходишь в Лигу Европы, ставишь семь защитников и проигрываешь дома. Как же я могу быть спокоен?» — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».
Напомним, Николич возглавил «Локомотив» в прошлом году, сменив на посту Сёмина. Вчера, 16 мая, Николич заявил, что останется в московском клубе. По итогам сезона железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» также выиграл Кубок России и благодаря этому в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.
Юрий Сёмин подвёл итоги сезона для «Локомотива»
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