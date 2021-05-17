Червиченко: не понял, почему «Ахмат» вышел на второй тайм против «Спартака» ленивым

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал камбэк красно-белых в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:2), который принёс им второе место и путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.
«Было ожидаемо, что «Спартак» создаст себе проблемы. Не понял, почему «Ахмат» вышел на второй тайм ленивым. Казалось бы, ведёшь 2:0, показывай игру в атаке дальше. А они неуклюже отбивались. Может, устали, может, ещё чего, однако выглядело странновато. Но «Локомотив» сам виноват, что всё так получилось. Если бы они повели в счёте раньше, а «Спартак» уходил на перерыв, зная, что «Локо» выигрывает свой матч, то красно-белые бы занервничали. Это могло помешать «Спартаку» сравнять счёт.
Тедеско — фартовый. Был в 10 минутах от провала — в начале второго тайма Полярус мог заканчивать игру. Но не в первый раз ему фартит, такой вот он парень. Баловень судьбы», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».
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