Объявлена заявка сборной Бельгии на Евро-2020

Пресс-служба сборной Бельгии в «Твиттере» представила заявку команды на чемпионат Европы по футболу — 2020, а также резервный список.



Заявка выглядит следующим образом:



вратари — Куртуа («Реал»), Миньоле («Брюгге»), Зельс («Страсбург»);



защитники — Алдервейрелд («Тоттенхэм Хотспур»), Боята («Герта»), Денайер («Лион»), Вермален («Виссел Кобе»), Вертонген («Бенфика»), Мёнье («Боруссия» Дортмунд), Кастань («Лестер Сити»);



полузащитники — Де Брёйне («Манчестер Сити»), Дендонкер («Вулверхэмптон»), Карраско («Атлетико»), Прает, Тилеманс (оба — «Лестер Сити»), Шадли («Истанбул Башакшехир»), Торган Азар, Витсель (оба — «Боруссия» Дортмунд), Ванакен («Брюгге»);



нападающие — Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Мертенс («Наполи»), Троссард («Брайтон энд Хоув Альбион»), Батшуайи («Челси», в аренде в «Кристал Пэлас»), Бентеке («Кристал Пэлас»), Ромелу Лукаку («Интер»).



Резервный список: Камински («Блэкберн Роверс»), Салемакерс («Милан»), Локонга, Версхарен (оба — «Андерлехт»), Хейнен («Генк»), Фоке («Реймс»), Янузай («Реал Сосьедад»), Мехеле, Де Кетеларе (оба — «Брюгге»), Жордан Лукаку («Лацио», в аренде в «Антверпене»), Ванхеусден («Стандард»).



Сборная Бельгии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Россией. Также в квартете выступят Дания и Финляндия.

Дзюба — о Евро-2020: мы не Франция и не Бельгия, но будем биться с любыми соперниками