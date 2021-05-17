Объявлена заявка сборной Бельгии на Евро-2020

Пресс-служба сборной Бельгии в «Твиттере» представила заявку команды на чемпионат Европы по футболу — 2020, а также резервный список.
Заявка выглядит следующим образом:
вратари — Куртуа («Реал»), Миньоле («Брюгге»), Зельс («Страсбург»);
защитники — Алдервейрелд («Тоттенхэм Хотспур»), Боята («Герта»), Денайер («Лион»), Вермален («Виссел Кобе»), Вертонген («Бенфика»), Мёнье («Боруссия» Дортмунд), Кастань («Лестер Сити»);
полузащитники — Де Брёйне («Манчестер Сити»), Дендонкер («Вулверхэмптон»), Карраско («Атлетико»), Прает, Тилеманс (оба — «Лестер Сити»), Шадли («Истанбул Башакшехир»), Торган Азар, Витсель (оба — «Боруссия» Дортмунд), Ванакен («Брюгге»);
нападающие — Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Мертенс («Наполи»), Троссард («Брайтон энд Хоув Альбион»), Батшуайи («Челси», в аренде в «Кристал Пэлас»), Бентеке («Кристал Пэлас»), Ромелу Лукаку («Интер»).
Резервный список: Камински («Блэкберн Роверс»), Салемакерс («Милан»), Локонга, Версхарен (оба — «Андерлехт»), Хейнен («Генк»), Фоке («Реймс»), Янузай («Реал Сосьедад»), Мехеле, Де Кетеларе (оба — «Брюгге»), Жордан Лукаку («Лацио», в аренде в «Антверпене»), Ванхеусден («Стандард»).
Сборная Бельгии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Россией. Также в квартете выступят Дания и Финляндия.
- 17 мая 2021
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