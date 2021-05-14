Дзюба — о Евро-2020: мы не Франция и не Бельгия, но будем биться с любыми соперниками

Нападающий сборной России Артём Дзюба высказался о настрое национальной команды на чемпионат Европы — 2020.
«Перед чемпионатом мира болельщики в нас совсем не верили. Сейчас мы просто надеемся, что нас будут поддерживать. Мы прекрасно понимаем, что мы не Франция и не Бельгия. Гордимся, что выступаем за Россию и будем биться с любыми соперниками. Каждая игра будет от ножа», — сказал Дзюба в прямом эфире клубного телевидения «Зенита».
Напомним, Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Среди городов, которые примут встречи турнира, есть Санкт-Петербург.
Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Черчесова играли в квалификации.
- 14 мая 2021
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