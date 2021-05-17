Фанаты «Рейнджерс» подрались между собой во время празднования чемпионства. Видео

Болельщики «Рейнджерс» бурно отпраздновали завоевание командой титула чемпиона Шотландии.
Толпа фанатов вышла на улицы и принялась распивать алкогольные напитки и петь песни. Двое из них что-то не поделили, после чего один ударил другого по голове со спины. В конфликт моментально включились находившиеся рядом болельщики, в результате чего началась драка с участием более чем 10 человек.
Видео драки фанатов «Рейнджерс»:
Напомним, «Рейнджерс» стал чемпионом впервые за 10 лет. Клуб из Глазго одержал 32 победы и шесть раз сыграл вничью, не потерпев ни одного поражения. Второе место занял «Селтик».
В марте «Рейнджерс» досрочно стал чемпионом шотландской Премьер-лиги. Это первый трофей Стивена Джеррарда в качестве главного тренера. Легенда «Ливерпуля» возглавил «Рейнджерс» летом 2018 года и в двух предыдущих сезонах приводил команду к серебряным медалям.
- 17 мая 2021
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