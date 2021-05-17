Тер Штеген не поможет сборной Германии на Евро-2020. Ему предстоит операция на колене

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген сообщил, что пропустит предстоящий чемпионат Европы по футболу — 2020.



«Я разочарован вчерашним поражением и тем, что мы потеряли шансы на чемпионство («Барселона» уступила «Сельте» со счётом 1:2. — Прим. «Чемпионата»). После трудностей в начале сезона мы показали характер и выдали серию из 19 матчей без проигрышей. Но нам не удалось сохранить эту форму.



Мы с медицинским штабом клуба решили сделать дополнительную операцию на моём колене. Мне грустно, что я пропущу Евро-2020. Впервые за много лет буду болельщиком, который поддерживает свою страну из дома. Надеюсь, мы выиграем турнир! Также надеюсь, что после межсезонья смогу играть в присутствии болельщиков, я очень скучаю по ним! Спасибо за поддержку в этом трудном сезоне и берегите себя!» — написал тер Штеген в своём «инстаграме».



Сборной Германии на групповом этапе Евро-2020 предстоит сыграть с Францией, Португалией и Венгрией.

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