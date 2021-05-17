Томас Тухель: «Челси» сам виноват, что «Ливерпуль» снова так близко

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча 37-го тура АПЛ с «Лестер Сити».



«Большой неудачей для нас стал матч с «Арсеналом» (синие уступили «канонирам» 0:1. — Прим. «Чемпионата»). Это наша вина, что «Ливерпуль» снова так близко. Мы приоткрыли дверь, а мерсисайдцы втиснули ботинок в эту щель. Нам пришлось приложить огромные усилия, чтобы сначала сократить отставание от «Ливерпуля» в турнирной таблице, а потом и обогнать их. Нам необходимо закончить эту работу. Мы очень этого хотим.



Сейчас мы находимся в той счастливой ситуации, что можем рассчитывать только на себя и не смотреть по сторонам. В футболе велика разница между победами и поражениями. Легко справиться с уверенностью в своих силах, когда вы выигрываете, но никто не должен бояться и обратной ситуации. Если мы покажем ту же интенсивность, что и в финале Кубка Англии, ту же скорость работы и энергию, улучшим некоторые аспекты своей игры, то сможем выиграть оставшиеся две встречи. Мы понимаем, что для результата в любом матче нам нужны сила и удача», — приводит слова Тухеля Sky Sports.



Матч 37-го тура АПЛ «Челси» — «Лестер» состоится во вторник, 18 мая. Начало встречи — в 22:15 мск.



«Лестер Сити» в 36 матчах набрал 66 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Челси» (64) — на четвёртом месте. «Ливерпуль» (63) — на пятом.

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