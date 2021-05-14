Тухель: «Челси» предстоит сыграть два финала за четыре дня

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о подготовке к финальному матчу Кубка Англии с «Лестер Сити».
«Нам очень легко подготовиться к предстоящему финалу Кубка Англии, ведь мы все злимся на себя из-за упущенной возможности обеспечить досрочный выход в Лигу чемпионов на будущий сезон и из-за неудачного выступления в матче с „Арсеналом“. Теперь перед нами стоит задача сосредоточиться только на финальном матче.
Завтра нам понадобится наша лучшая игра. „Лестер“ — очень сильная команда и заслуживает того, чтобы выйти в финал. Через несколько дней после финала мы сыграем с ними матч за право попадания в топ-4. Немного любопытно, что мы играем два финала с одной и той же командой. Это будет невероятно сложно, но мы чувствуем себя готовыми к этой борьбе», — приводит слова Тухеля Sky Sports.
В субботу, 15 мая, состоится финальный матч Кубка Англии «Челси» — «Лестер Сити». Начало встречи — 19:15 мск.
А во вторник в матче 37-го тура АПЛ обе команды снова встретятся друг с другом. «Челси» в 36 матчах набрал 64 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лестер» (66) — на 3-м месте.
- 14 мая 2021
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