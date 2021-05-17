«Зенит» ушёл в летний отпуск

Петербургский «Зенит» отправился в летний отпуск, команда возобновит тренировки в середине июня, сообщает пресс-служба клуба.

«Планируется, что сине-бело-голубые соберутся в Петербурге для прохождения первого летнего тренировочного сбора, который стартует 14 июня. Точное расписание летних сборов и информация о соперниках по товарищеским матчам будут опубликованы дополнительно.



Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт в июле — в игре за Суперкубок России сине-бело-голубые встретятся с московским «Локомотивом», — говорится в сообщении.

По итогам 30 туров питерцы набрали 65 очков. «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021 за два тура до конца сезона. Это третье чемпионство «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив». Всего петербургский клуб выигрывал чемпионат страны семь раз.