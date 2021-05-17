«Зенит» ушёл в летний отпуск

Петербургский «Зенит» отправился в летний отпуск, команда возобновит тренировки в середине июня, сообщает пресс-служба клуба.
«Планируется, что сине-бело-голубые соберутся в Петербурге для прохождения первого летнего тренировочного сбора, который стартует 14 июня. Точное расписание летних сборов и информация о соперниках по товарищеским матчам будут опубликованы дополнительно.
Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт в июле — в игре за Суперкубок России сине-бело-голубые встретятся с московским «Локомотивом», — говорится в сообщении.
По итогам 30 туров питерцы набрали 65 очков. «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021 за два тура до конца сезона. Это третье чемпионство «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив». Всего петербургский клуб выигрывал чемпионат страны семь раз.
- 17 мая 2021
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