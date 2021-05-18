Дешам раздумывает над возможным возвращением Бензема в сборную Франции

Главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам раздумывает над тем, что вернуть в состав форварда «Реала» Карима Бензема, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, летом сборной Франции предстоит провести матч на чемпионате Европы 2020 года.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборная Франции сыграет в одной группе с командами Германии, Венгрии и Португалии.

Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Напомним, Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 года. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. Карим отрицает все обвинения, поскольку считает себя невиновным.