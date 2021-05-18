Эдинсон Кавани забил гол ударом с 40 метров. Видео

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Идёт 20-я минута встречи, счёт — 1:0 в пользу хозяев.
На 15-й минуте нападающий манкунианцев Эдинсон Кавани получил мяч в центральном круге после великолепного паса пяткой Бруну Фернандеша, сделал несколько шагов вперёд и с 40 метров неотразимо пробил по воротам, забросив мяч за спину голкипера.
Видео фантастического удара Эдинсона Кавани:
Это десятый гол 34-летнего уругвайца в нынешнем розыгрыше АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» в 36 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Фулхэм» (27) идёт на 18-м месте. «Дачники» уже точно покидают элиту английского футбола и возвращаются в Чемпионшип.
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