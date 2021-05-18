«Лацио» сыграл вничью с «Торино», Иммобиле не реализовал пенальти

В матче 25-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Лацио» принимал «Торино». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась ничьей со счётом 0:0.
На 84-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Торино», однако нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не сумел реализовать 11-метровый удар.
Римский «Лацио» набрал 68 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Торино» (36) располагается на 17-м месте. Ранее туринская команда гарантировала себе сохранение прописки в высшей лиге Италии. Чемпионом страны стал миланский «Интер».
В заключительном, 38-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Италии «Лацио» на выезде встретится с «Сассуоло», а «Торино» проведёт домашнюю встречу с «Беневенто».
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