Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лацио» сыграл вничью с «Торино», Иммобиле не реализовал пенальти

«Лацио» сыграл вничью с «Торино», Иммобиле не реализовал пенальти
Диана Валавичюте
Комментарии

В матче 25-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Лацио» принимал «Торино». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась ничьей со счётом 0:0.

На 84-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Торино», однако нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не сумел реализовать 11-метровый удар.

Римский «Лацио» набрал 68 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Торино» (36) располагается на 17-м месте. Ранее туринская команда гарантировала себе сохранение прописки в высшей лиге Италии. Чемпионом страны стал миланский «Интер».

В заключительном, 38-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Италии «Лацио» на выезде встретится с «Сассуоло», а «Торино» проведёт домашнюю встречу с «Беневенто».

Италия - Серия А. 25-й тур
18 мая 2021, вторник. 21:30 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 0
Торино
Турин
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021