Марко Николич до конца недели подпишет новый контракт с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич до конца недели подпишет новый контракт с клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Планируется, что новый контракт Николич подпишет на выходных. Срок соглашения будет трёхлетним, то есть до 2024 года. Зарплата тренера составит € 1,8 млн в год», — сказал источник «Чемпионату».



Николич возглавил «Локомотив» перед заключительной частью сезона-2019/2020, сменив на посту главного тренера Юрия Сёмина. Команда по итогу сохранила второе место и вышла в Лигу чемпионов, где финишировала четвёртой в группе с «Баварией», «Атлетико» и «Ред Булл Зальцбургом».



В завершившемся сезоне-2020/2021 железнодорожники заняли третье место в Российской Премьер-Лиге, выйдя в Лигу Европы, а также завоевали Кубок России, переиграв в финале «Крылья Советов».

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