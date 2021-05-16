Марко Николич: я остаюсь в «Локомотиве»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич заявил, что не собирается покидать пост наставника железнодорожников по окончании сезона-2020/2021.
«У меня действующий контракт, я его подписал на два года. У меня есть ещё один год. Я остаюсь, на данный момент я тренер «Локомотива». Уверен, что так и будет, желание есть», — приводит слова Николича «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет сохранить Николича. Руководство клуба намерено продлить с ним соглашение на три сезона, до лета 2024 года. Стороны ещё не договорились, но в скором времени могут это сделать.
Николич возглавил «Локомотив» в прошлом году, сменив на посту главного тренера Юрия Сёмина. По итогам сезона железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 16 мая 2021
-
19:41
-
19:34
-
19:29
-
19:15
-
19:13
-
19:06
-
19:06
-
19:04
-
19:01
-
18:59
-
18:58
-
18:53
-
18:52
-
18:36
-
18:36
-
18:35
-
18:33
-
18:26
-
18:23
-
18:18
-
18:13
-
18:12
-
18:11
-
18:11
-
17:57
-
17:57
-
17:56
-
17:55
-
17:48
-
17:46
-
17:39
-
17:36
-
17:34
-
17:25
-
17:23