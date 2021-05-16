Марко Николич: я остаюсь в «Локомотиве»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич заявил, что не собирается покидать пост наставника железнодорожников по окончании сезона-2020/2021.

«У меня действующий контракт, я его подписал на два года. У меня есть ещё один год. Я остаюсь, на данный момент я тренер «Локомотива». Уверен, что так и будет, желание есть», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет сохранить Николича. Руководство клуба намерено продлить с ним соглашение на три сезона, до лета 2024 года. Стороны ещё не договорились, но в скором времени могут это сделать.

Николич возглавил «Локомотив» в прошлом году, сменив на посту главного тренера Юрия Сёмина. По итогам сезона железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.