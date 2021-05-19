Бергвейн пушечным ударом поразил дальнюю девятку ворот «Астон Виллы». Видео

«Тоттенхэм Хотспур» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги принимает «Астон Виллу». Идёт 15-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу хозяев.
Нули на табло продержались совсем недолго — на восьмой минуте две ошибки подряд допустили гости на своей половине поля, плохо обрабатывая мяч и теряя его. Ошибка полузащитника «Виллы» Марвелоуза Накамбы стала фатальной — вингер «шпор» Стивен Бергвейн отобрал у него мяч, убежал к штрафной, сместился в сторону и блестяще пробил под перекладину.
Это первый гол 23-летнего голландца в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Бергвейн проводит 20-й матч в АПЛ сезона-2020/2021.
«Тоттенхэм» в 36 матчах набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Бирмингемцы (49) — на 11-м месте.
- 19 мая 2021
-
20:45
-
20:45
-
20:42
-
20:33
-
20:31
-
20:25
-
20:23
-
20:06
-
20:03
-
19:59
-
19:57
-
19:34
-
19:17
-
19:15
-
19:04
-
19:00
-
18:55
-
18:49
-
18:40
-
18:32
-
18:32
-
18:20
-
18:06
-
18:02
-
17:45
-
17:45
-
17:42
-
17:30
-
17:14
-
17:14
-
16:54
-
16:49
-
16:37
-
16:24
-
16:12