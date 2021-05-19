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Бергвейн пушечным ударом поразил дальнюю девятку ворот «Астон Виллы». Видео

Бергвейн пушечным ударом поразил дальнюю девятку ворот «Астон Виллы». Видео
Никита Сербаков
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«Тоттенхэм Хотспур» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги принимает «Астон Виллу». Идёт 15-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Нули на табло продержались совсем недолго — на восьмой минуте две ошибки подряд допустили гости на своей половине поля, плохо обрабатывая мяч и теряя его. Ошибка полузащитника «Виллы» Марвелоуза Накамбы стала фатальной — вингер «шпор» Стивен Бергвейн отобрал у него мяч, убежал к штрафной, сместился в сторону и блестяще пробил под перекладину.

Видео гола Стивена Бергвейна

Это первый гол 23-летнего голландца в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Бергвейн проводит 20-й матч в АПЛ сезона-2020/2021.

«Тоттенхэм» в 36 матчах набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Бирмингемцы (49) — на 11-м месте.

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