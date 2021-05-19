«Порту» в заключительном матче сезона забил четыре гола в ворота Крицюка
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В матче заключительного, 34-го тура португальской Примейры «Порту» разгромил «Белененсеш». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:0.
На 14-й минуте первый гол забил Мехди Тареми с передачи Отавио. Затем полузащитник Марко Груич увеличил преимущество «Порту», ему ассистировал экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу. В начале второго тайма Антонио Мартинес довёл счёт до разгромного, результативный пас отдал Мехди Тареми. На 81-й минуте четвёртый гол забил Диогу Лейте, голевой пас на счету Фабиу Виейра.
Российский голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк провёл на поле всю встречу.
«Порту» набрал 80 очков и занял второе место в таблице чемпионата. «Белененсеш» (40) — на 10-м месте.
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