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«Порту» в заключительном матче сезона забил четыре гола в ворота Крицюка

«Порту» в заключительном матче сезона забил четыре гола в ворота Крицюка
Алексей Ласнов
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В матче заключительного, 34-го тура португальской Примейры «Порту» разгромил «Белененсеш». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:0.

На 14-й минуте первый гол забил Мехди Тареми с передачи Отавио. Затем полузащитник Марко Груич увеличил преимущество «Порту», ему ассистировал экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу. В начале второго тайма Антонио Мартинес довёл счёт до разгромного, результативный пас отдал Мехди Тареми. На 81-й минуте четвёртый гол забил Диогу Лейте, голевой пас на счету Фабиу Виейра.

Российский голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк провёл на поле всю встречу.

«Порту» набрал 80 очков и занял второе место в таблице чемпионата. «Белененсеш» (40) — на 10-м месте.

Португалия - Примейра. 34-й тур
19 мая 2021, среда. 20:00 МСК
Порту
Порту
Окончен
4 : 0
Белененсеш
Лиссабон
1:0 Тареми – 14'   2:0 Груич – 28'   3:0 Мартинес – 50'   4:0 Лейте – 81'
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