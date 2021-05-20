«Спартак» договорился о выкупе Мозеса у «Челси»

«Челси» начал активную работу над продажей ненужных футболистов. Фланговый полузащитник «аристократов» Виктор Мозес станет игроком «Спартака», за который сейчас выступает на правах аренды, информирует в «Твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны уже договорились о выкупе «Спартаком» Мозеса на постоянной основе. Ранее сообщалось, что сумма сделки по нигерийскому футболисту может составить € 3,5 млн. При этом авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает Виктора в € 6 млн.

Ближайшим летом «Челси» также намерен расстаться с полузащитником Тьемуэ Бакайоко и защитником Эмерсоном Палмери. Кроме того, руководство «аристократов» ожидает решения «Милана» по поводу выкупа защитника Фикайо Томори.