«Спартак» договорился о выкупе Мозеса у «Челси»
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«Челси» начал активную работу над продажей ненужных футболистов. Фланговый полузащитник «аристократов» Виктор Мозес станет игроком «Спартака», за который сейчас выступает на правах аренды, информирует в «Твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, стороны уже договорились о выкупе «Спартаком» Мозеса на постоянной основе. Ранее сообщалось, что сумма сделки по нигерийскому футболисту может составить € 3,5 млн. При этом авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает Виктора в € 6 млн.
Ближайшим летом «Челси» также намерен расстаться с полузащитником Тьемуэ Бакайоко и защитником Эмерсоном Палмери. Кроме того, руководство «аристократов» ожидает решения «Милана» по поводу выкупа защитника Фикайо Томори.
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