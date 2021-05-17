Червиченко: € 3,5 млн за Мозеса — это подарок. Я бы меньше € 20 млн у «Спартака» не просил

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова, а также высказался о полузащитнике Викторе Мозесе, арендованном у «Челси».



«Можно громко смеяться над тем, что Газизову показали на дверь. Все три его трансфера сработали. Кокорин, хотя со спортивной точки зрения этот трансфер был смешным, принёс клубу прибыль. Урунова привели за миллион, а теперь за него хотят три миллиона.



Если «Спартак» сейчас выкупит Мозеса за € 3,5 млн, то это подарок. Если бы мне принадлежал трансфер Мозеса, я бы меньше € 20 млн за него не просил со «Спартака». Получается, что Газизов нигде не накосячил, а ему его заработанные деньги не хотят отдавать. Некрасиво», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».

«Тедеско для «Спартака» был круче Карреры». Колонка Червиченко Бывший президент красно-белых подводит итоги сезона для «Спартака».