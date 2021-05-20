«Подкаблучники меня поймут». Карпин сделал забавный пост в «Инстаграме»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин разместил новую публикацию с комичной подписью в своём «инстаграме». 52-летний российский специалист, отдыхающий в Дубае, опубликовал фотографию из ресторана, на которой он запечатлён в белой рубашке.

«Когда жена заставила надеть рубашку в ресторан. Подкаблучники меня поймут», — написал Карпин, добавив смеющийся эмодзи.

Карпин выступал за «Спартак» в бытность футболистом, а пост главного тренера занимал с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. «Ростов» специалист возглавляет с 2018 года. По итогам сезона-2020/2021 жёлто-синие заняли девятое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 43 очка в 30 матчах. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который набрал 65 очков.