Кудряшов: раньше молодые держались обособленно. Черчесов сказал, чтобы такого не было

Защитник сборной России и «Антальяспора» Фёдор Кудряшов высказался о работе национальной команды в преддверии чемпионата Европы — 2020.



«Меня ничего не пугает, а ждёт нас тяжёлая работа, особенно в Австрии. Не только я, а все ребята это знают. Нас не нужно предупреждать. Тяжело, да, но итог будет хороший. С течением времени это стало частью жизни и работы.



Мы нормально воспринимаем бип-тест, он просто очень информативный для анализа состояния и тренерского штаба. Помимо теста, работали над передачами и поиграли на удержание. Моё состояние? Сегодня уже лучше, эмоциональное состояние было тяжёлое, конец сезона. Нужно было разгрузиться, и я благодарен Станиславу Саламовичу, что дал мне такую возможность. Я немного отвлёкся от клубных дел и переключаюсь на дела сборной.



Мы абсолютно нормально приняли Мухина и Захаряна. У нас все ребята общительные, отличный коллектив. Все новые люди не испытывают дискомфорта. Никто из молодых отдельно не держится. Даже Станислав Саламович вчера подметил, чтобы такого не было. Раньше было, что молодые как-то обособленно держались, это не слишком правильно. Сейчас такого нет. Над кем взял шефство? Только над собой (смеётся). Но если отвечать, то, скорее всего, над Андреем Мостовым. Я не один такой, кто давно в сборной. Возможно, к другим молодые подходили и что-то спрашивали. Но главное, что нельзя делать молодым в сборной, — тренироваться спустя рукава», — передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.