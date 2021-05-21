ФК «Калуга» презентовал «космическую» форму с изображением Циолковского. Фото

ФК «Калуга» и творческое объединение «Ничего Обычного» приготовили проект о космосе «Оторваться от Земли», об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

В рамках проекта «Калуга», выступающая в ПФЛ, презентовала новую «космическую» форму. Экипировка стилизована под звёздное небо, а также на ней изображено очертание портрета Константина Эдуардовича Циолковского, последним местом жизни которого стала именно Калуга.

«Сразу появилась мысль, что основой проекта может стать футбольная форма. В итоге в дизайне футболки воедино сошлись несколько составляющих: силуэт Константина Эдуардовича Циолковского; его взгляд устремлён в звёздное небо; в его глазах читается эмблема футбольного клуба «Калуга». А на задней стороне под номером располагается фраза «Оторваться от земли» – идеально подходящая под суть проекта. Ведь оторваться от земли – это быть чуть-чуть сумасшедшим, выйти за пределы постоянного и приблизиться к мечте», — сказал специалист по развитию ФК «Калуга» Владимир Ярославцев.

Примечательно, что активное участие в создании «космической» формы для «Калуги» принимал один из создателей проекта «Ничего обычного» Даниил Чалов, старший брат нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.