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Бензема: не сомневаюсь, что у нас с Мбаппе получится наладить контакт на поле

Бензема: не сомневаюсь, что у нас с Мбаппе получится наладить контакт на поле
Диана Валавичюте
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Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился ожиданиями от работы с форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе в сборной Франции.

«Играть с Мбаппе может быть довольно легко. Он молодой игрок, но очень талантливый. Мне нравятся его движения, нравится, как он играет в футбол. Теперь мы должны наладить контакт на поле, но я сомневаюсь, что с этим не будет проблем. Тем не менее, нам не стоит зацикливаться на дуэте Мбаппе-Бензема. В сборной Франции достаточно талантливых игроков: Гризманн, Жиру, Погба, Дембеле, Коман, Бен-Йеддер. Опасность может исходить от каждого, и это гораздо лучше для сборной Франции», — приводит слова Бензема Onze Mondial.

На предстоящем чемпионате Европы сборная Франции сыграет в группе F с национальными командами Германии, Венгрии и Португалии.

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