Старший тренер «Ротора» Батуренко: с руководством у нас пока не было встреч о будущем
Поделиться
Старший тренер «Ротора» Юрий Батуренко рассказал, что ещё не встречался с руководством клуба относительно своего будущего.
«У меня пока никакой информации по поводу моего будущего в «Роторе» нет. С руководством у нас пока не было встреч, все находятся в отпусках», — сказал Батуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Ротор» имел шанс на сохранение прописки в высшем дивизионе, однако матч его конкурента — «Уфы» — был отложен на более позднее время из-за жаркой погоды. По итогу уфимцы одолели своего соперника со счётом 2:1 и остались в РПЛ. «Ротор» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). Волгоградский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 22 мая 2021
-
12:32
-
12:11
-
11:52
-
11:49
-
11:39
-
11:21
-
11:15
-
11:12
-
10:59
-
10:45
-
10:38
-
10:36
-
10:17
-
10:08
-
09:53
-
09:46
-
09:30
-
09:29
-
09:29
-
08:54
-
08:35
-
08:00
-
05:58
-
05:50
-
03:56
-
03:34
-
02:57
-
02:46
-
02:33
-
02:13
-
01:41
-
01:03
-
00:58
-
00:51
-
00:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам