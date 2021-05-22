Старший тренер «Ротора» Батуренко: с руководством у нас пока не было встреч о будущем

Старший тренер «Ротора» Юрий Батуренко рассказал, что ещё не встречался с руководством клуба относительно своего будущего.



«У меня пока никакой информации по поводу моего будущего в «Роторе» нет. С руководством у нас пока не было встреч, все находятся в отпусках», — сказал Батуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Напомним, в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Ротор» имел шанс на сохранение прописки в высшем дивизионе, однако матч его конкурента — «Уфы» — был отложен на более позднее время из-за жаркой погоды. По итогу уфимцы одолели своего соперника со счётом 2:1 и остались в РПЛ. «Ротор» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). Волгоградский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу.

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