Глава профсоюза футболистов: у «Тамбова» нет активов, выплачивать долги просто не из чего

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал о ситуации с «Тамбовом». Напомним, клуб не подал заявку на лицензирование на следующий сезон.



«Мы в контакте с ребятами из «Тамбова». И с теми, кто сейчас в клубе, и с теми, кто ушёл. Кто-то уже подал в палату по разрешению споров и получил положительное решение. Кто-то ждёт дня заседания палаты. Остальные только в начале процесса.



Если сейчас «Тамбов» перестанет существовать, велик риск, что долги по зарплате работникам не будут погашены. Есть печальный опыт ряда клубов, например, «Мордовия». Клуб перестал существовать как субъект футбола, оставшись должным футболистам и другим работникам за многие месяцы. При этом у таких клубов, как правило, нет активов, которые можно обратить в деньги через процедуру банкротства. Боюсь, что в ситуации с «Тамбовом» будет точно так же.



Но в любом случае футболистам необходимо обращаться в палату. Фиксировать долги. Это нужно и для того, чтобы не допустить образования нового «Тамбова», и для подачи в фонд ФИФА и FIFPro, который создан для помощи футболистам из обанкротившихся клубов. На сегодняшний день профсоюз только от футболистов, игравших в России, подал 43 заявки в этот фонд. Из них одобрена почти половина, по остальным ждём ответа в ближайшее время.



Мы рады, что РФС существенно ужесточил подход к лицензированию клубов и будет более строго следить за финансовыми гарантиями клубов. Профсоюз давно предлагал меры, которые гарантировали исполнение обязательств клубов перед футболистами и тренерами. Мы рады, что РФС с приходом Александра Дюкова стал активнее взаимодействовать с профсоюзом, учитывать наше мнение и реагировать на предложения.



Очень важно, чтобы истории, подобные произошедшей с «Тамбовом», не повторялись. Они всегда заканчиваются одним и тем же. Клубу идут на встречу. Условно допускают. Он перестаёт исполнять обязательства и в конце сезона исчезает с огромными долгами перед десятками людей, отдававших работе своё здоровья и время. Очевидно, что с «Тамбовом» будет то же самое. Активов у клуба нет, выплачивать будет просто не из чего. Нечего обратить в деньги.



Какие-то выплаты со стороны «Тамбова» во второй части были, но погашена была лишь часть долгов. Это было понятно изначально, мы предупреждали ребят, что у нас есть сомнения на счёт того, что «Тамбов» будет выполнять все обязательства по ходу второй части чемпионата. Ребята знали, на что идут, к сожалению. У некоторых не было альтернативы либо времени, чтобы найти клуб. Кто-то из игроков был не готов мириться с обманом, как Сергей Рыжиков, который ушёл из клуба. Профсоюз будет активно отслеживать риск возникновения подобной ситуации в клубах и информировать комиссию по лицензированию клубов РФС», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.