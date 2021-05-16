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«Акрон» остаётся в ФНЛ в связи с тем, что «Тамбов» не подал заявку на лицензирование

«Акрон» остаётся в ФНЛ в связи с тем, что «Тамбов» не подал заявку на лицензирование
Футбол / РПЛ 0

«Акрон» Тольятти продолжит выступление в Футбольной национальной лиге в связи с неподачей заявки на лицензирование на следующий сезон футбольным клубом «Тамбов», сообщает официальный сайт ФНЛ.

Также в соответствии со статьей 3 и пунктом 3.11 регламента лиги сезона-2020/2021 тольяттинский клуб получил приоритетное право остаться в ФНЛ как занявший по итогам сезона более высокое место и имеющий соответствующую лицензию РФС.

«Акрон» занял по итогам сезона-2020/2021 17-е место и имеет лицензию РФС 2, дающую право сыграть в ФНЛ в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что со следующего сезона все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги. Таким образом, в ФНЛ окажется два дивизиона. В первом будет 20 команд, а во втором — команды нынешней ПФЛ. Второй дивизион будет разделён на четыре группы — в таком же формате сейчас разыгрывается ПФЛ.

Определились команды ФНЛ, которые оказались в зоне вылета по итогам сезона
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