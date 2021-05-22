Одна минута Эдена Азара на поле обошлась «Реалу» в € 39,4 тыс, каждый гол — € 18,8 млн

Издание AS подсчитало во сколько мадридскому «Реалу» обходится каждая минута полузащитника Эдена Азара, исходя из его трансферной стоимости.



В 2019 год Азар из «Челси» в мадридский клуб за €100 млн без учета бонусов. Платежи разбили на пять лет, 40% от стоимости уже выплатили. Также футболист получает зарплату в размере около €30 млн в год без учета налогов и сокращения на 10% из-за коронавируса.



В сумме бельгиец провёл 2391 минуту в составе «Реала» за 2 сезона и забил 5 мячей. Каждая минута игрока на поле обошлась «Реалу» в € 39,4 тыс. Каждый гол – € 18,8 млн.



Ранее главный тренер клуба Зинедин Зидан сообщил, что Азар больше не выйдет на поле в этом сезоне из-за дискомфорта, который может усугубить травмы игрока.