Зидан: Эден Азар испытывает дискомфорт, он не сыграет с «Вильярреалом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился информацией о готовности игроков клуба Серхио Рамоса и Эдена Азара к игре с «Вильярреалом», а также выразил благодарность команде.
«Азар испытывает легкий дискомфорт. Мы не хотим рисковать. Он не тренируется с командой сегодня, поэтому не сыграет с „Вильярреалом“. Состояние Рамоса? Завтра он будет с нами. Он нормально тренировался, поэтому сможет помочь команде.
Я очень люблю своих игроков. Они спасали меня на поле в том смысле, что они всегда отдавали себя игре полностью, во всех матчах. За это я всегда буду очень благодарен этим игрокам.
Если им не удастся выиграть лигу, в чем я буду упрекать их? Их нельзя ни в чем винить, они всегда отдавали всё, от начала до конца. Конечно, мы столкнулись с различными трудностями по ходу сезона: травмы, коронавирус. Я победитель и не люблю проигрывать. В своей жизни я борюсь и отдаю всё, чтобы победить. Это тоже ДНК «Реала». Игроки также хотят победы. И несмотря на все трудности, которые у нас были, они всегда выкладывались полностью», — приводит слова Зидана As.com.
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