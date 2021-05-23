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Игорь Дивеев назвал лучших футболистов сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге

Игорь Дивеев назвал лучших футболистов сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге
Андрей Панков
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Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев поделился мнением о лучших футболистах минувшего сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Лучший игрок? Я бы выбрал Влашича. Человек много обыгрывает, берёт на себя. Могу и Марио Фернандеса отметить. Номера один для меня нет. Азмун, Влашич, Дзюба, Марио — моя четвёрка», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром по итогам сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге. На счету Дзюбы 20 голов в завершившемся розыгрыше чемпионата страны. Главным конкурентом Дзюбы в рейтинге лучших бомбардиров стал его одноклубник форвард Сердар Азмун, в сезоне-2020/2021 иранский футболист забил 19 голов.

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