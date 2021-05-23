Игорь Дивеев: «Болонья»? Про себя я вообще ничего не знаю, моя задача — играть

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался по поводу информации об интересе со стороны «Болоньи».

«Болонья»? Про себя я вообще ничего не знаю, моя задача — играть. Неудачно сыграли сезон в ЦСКА, но сейчас всё о сборной. Поэтому вообще не буду его трогать», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. С 2020 года защитник вызывается в национальную сборную России. В сезоне-2020/2021 Дивеев принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Московский ЦСКА в 30 матчах набрал 50 очков и занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Чемпионом России стал «Зенит» (65).