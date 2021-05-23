Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» без Роналду разгромил «Болонью» и попал в Лигу чемпионов

«Ювентус» без Роналду разгромил «Болонью» и попал в Лигу чемпионов
Алексей Ласнов
Комментарии

В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Ювентус» разгромил «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась со счётом 4:1.

На 6-й минуте счёт открыл нападающий Федерико Кьеза. Преимущество гостей увеличил Альваро Мората. В конце первого тайма Адриен Рабьо довёл счёт до разгромного, ему ассистировал Деян Кулушевски. В начале второго тайма Мората оформил дубль, голевую передачу отдал Войцех Щенсны. Единственный гол «Болоньи» забил Риккардо Орсолини.

В параллельном матче «Наполи» сыграл вничью с «Вероной» (1:1). На 60-й минуте счёт открыл Амир Ррахмани, однако спустя девять минут ответный мяч забил Марко Фараони.

«Ювентус» набрал 78 очков и занял четвёртое место в таблице Серии А, дающее право выступать в Лиге чемпионов. «Наполи» (77) сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Италия - Серия А. 38-й тур
23 мая 2021, воскресенье. 21:45 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 4
Ювентус
Турин
0:1 Кьеза – 6'   0:2 Мората – 29'   0:3 Рабьо – 45'   0:4 Мората – 47'   1:4 Орсолини – 85'
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021