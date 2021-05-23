«Ювентус» без Роналду разгромил «Болонью» и попал в Лигу чемпионов

В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Ювентус» разгромил «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась со счётом 4:1.

На 6-й минуте счёт открыл нападающий Федерико Кьеза. Преимущество гостей увеличил Альваро Мората. В конце первого тайма Адриен Рабьо довёл счёт до разгромного, ему ассистировал Деян Кулушевски. В начале второго тайма Мората оформил дубль, голевую передачу отдал Войцех Щенсны. Единственный гол «Болоньи» забил Риккардо Орсолини.

В параллельном матче «Наполи» сыграл вничью с «Вероной» (1:1). На 60-й минуте счёт открыл Амир Ррахмани, однако спустя девять минут ответный мяч забил Марко Фараони.

«Ювентус» набрал 78 очков и занял четвёртое место в таблице Серии А, дающее право выступать в Лиге чемпионов. «Наполи» (77) сыграет в групповом этапе Лиги Европы.