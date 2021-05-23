«Ювентус» без Роналду разгромил «Болонью» и попал в Лигу чемпионов

В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Ювентус» разгромил «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась со счётом 4:1.
На 6-й минуте счёт открыл нападающий Федерико Кьеза. Преимущество гостей увеличил Альваро Мората. В конце первого тайма Адриен Рабьо довёл счёт до разгромного, ему ассистировал Деян Кулушевски. В начале второго тайма Мората оформил дубль, голевую передачу отдал Войцех Щенсны. Единственный гол «Болоньи» забил Риккардо Орсолини.
В параллельном матче «Наполи» сыграл вничью с «Вероной» (1:1). На 60-й минуте счёт открыл Амир Ррахмани, однако спустя девять минут ответный мяч забил Марко Фараони.
«Ювентус» набрал 78 очков и занял четвёртое место в таблице Серии А, дающее право выступать в Лиге чемпионов. «Наполи» (77) сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
- 24 мая 2021
-
01:01
-
00:48
-
00:46
-
00:26
-
00:24
-
00:23
-
00:22
-
00:22
-
00:09
- 23 мая 2021
-
23:57
-
23:52
-
23:51
-
23:44
-
23:43
-
23:37
-
23:16
-
23:09
-
22:55
-
22:46
-
22:29
-
22:17
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:44
-
21:40
-
21:38
-
21:29
-
21:11
-
21:06
-
21:02
-
20:53
-
20:42
-
20:32
-
20:20