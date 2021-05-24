Генеральный директор «Крыльев Советов» покидает клуб

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий сообщил, что покидает самарский клуб.
«В статусе гендиректора я пребываю последний день. Не совсем хотелось бы глубоко погружаться в эту тему. У клуба есть основной акционер в лице правительства Самарской области, есть видение, которое, как казалось мне, менялось, и подходы должны были измениться. И моё участие — тоже. А на деле оказалось, что мы возвращаемся к некой схеме и пути, которым мы шли долгие годы. Разногласия в основном по спортивным вопросам.
Но всё было цивилизованно, я сам написал заявление и благополучно покидаю «Крылья Советов». В клубе я не останусь. Куда дальше — понимания нет, хорошо, что сезон закончился и это не случилось ранее. Была задача удачно закончить сезон, мы её выполнили. Желаю клубу удачно выступать уже на другом уровне и не наступать на грабли, переосмыслить ошибки прошлого — когда три раза за шесть лет такое происходит, то это, наверное, не случайно. Кто меня сменит — могу только догадываться», — передаёт слова Калакуцкого корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, «Крылья Советов» стали победителями ФНЛ в сезоне-2020/2021 и вышли в высший дивизион.
- 24 мая 2021
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