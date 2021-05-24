«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» вступили в РПЛ

Общее собрание Российской Премьер-Лиги удовлетворило заявления клубов на заседании, состоявшемся сегодня, 24 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале лиги.
В состав РПЛ официально вошли самарские «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», добившиеся повышения в классе по итогам розыгрыша Футбольной национальной лиги. Также были утверждены итоги сезона в чемпионате России.
Напомним, «Крылья Советов» стали победителями ФНЛ в сезоне-2020/2021. «Нижний Новгород» в свою очередь занял лишь третье место в турнирной таблице, однако пробился в высший дивизион напрямую, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не сумел получить лицензию для выступления в РПЛ.
Чемпионом России по итогам завершившегося сезона в третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку также вошли «Спартак» и «Локомотив».
- 24 мая 2021
-
13:14
-
13:09
-
12:50
-
12:39
-
12:38
-
12:36
-
12:33
-
12:31
-
12:21
-
12:18
-
12:15
-
12:09
-
12:02
-
11:57
-
11:50
-
11:50
-
11:38
-
11:38
-
11:09
-
11:04
-
10:56
-
10:55
-
10:48
-
10:28
-
10:24
-
10:21
-
10:09
-
09:59
-
09:40
-
09:35
-
09:23
-
08:42
-
08:40
-
08:30
-
08:00