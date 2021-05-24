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«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» вступили в РПЛ

«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» вступили в РПЛ
Михаил Рождественский
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Общее собрание Российской Премьер-Лиги удовлетворило заявления клубов на заседании, состоявшемся сегодня, 24 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале лиги.

В состав РПЛ официально вошли самарские «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», добившиеся повышения в классе по итогам розыгрыша Футбольной национальной лиги. Также были утверждены итоги сезона в чемпионате России.

Напомним, «Крылья Советов» стали победителями ФНЛ в сезоне-2020/2021. «Нижний Новгород» в свою очередь занял лишь третье место в турнирной таблице, однако пробился в высший дивизион напрямую, поскольку финишировавший вторым «Оренбург» не сумел получить лицензию для выступления в РПЛ.

Чемпионом России по итогам завершившегося сезона в третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку также вошли «Спартак» и «Локомотив».

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