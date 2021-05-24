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Гендиректоры «Локо» и «Ахмата» довыбраны в правление РПЛ

Гендиректоры «Локо» и «Ахмата» довыбраны в правление РПЛ
Павел Левкович
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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, что генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров вошли в состав правления РПЛ.

«Генеральный директор «Локо» Леонченко и гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров были довыбраны в правление РПЛ», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ранее Сергей Прядкин также рассказал о решении перераспределить доходы футбольных клубов, выступающих в элитном дивизионе российского футбола. По словам функционера, это сделано с целью поддержки маленьких клубов. Со следующего сезона 60% доходов будут распределены между всеми клубами, а оставшиеся 40% финансов распределят по спортивному принципу.

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