Гендиректоры «Локо» и «Ахмата» довыбраны в правление РПЛ
Поделиться
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, что генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров вошли в состав правления РПЛ.
«Генеральный директор «Локо» Леонченко и гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров были довыбраны в правление РПЛ», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Ранее Сергей Прядкин также рассказал о решении перераспределить доходы футбольных клубов, выступающих в элитном дивизионе российского футбола. По словам функционера, это сделано с целью поддержки маленьких клубов. Со следующего сезона 60% доходов будут распределены между всеми клубами, а оставшиеся 40% финансов распределят по спортивному принципу.
Новость по темеПрезидент РПЛ рассказал о перераспределении доходов клубов
Комментарии
Рекомендуем вам
- 24 мая 2021
-
17:44
-
17:39
-
17:37
-
17:30
-
17:30
-
17:24
-
17:23
-
17:19
-
17:13
-
16:58
-
16:51
-
16:50
-
16:30
-
16:26
-
16:19
-
16:04
-
16:02
-
15:38
-
15:37
-
15:21
-
15:19
-
15:10
-
15:08
-
15:03
-
14:59
-
14:56
-
14:52
-
14:49
-
14:38
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:20
-
14:05
-
14:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам