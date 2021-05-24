«Видим тренера-мыслителя». В «Спартаке» объяснили представление Витории видео про шахматы

Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала видео с анонсом назначения португальского тренера Руя Витории, в котором снялся шахматист Ян Непомнящий.

«Мы видим Руя тренером с собственной философией, тренера-мыслителя. Многие специалисты говорят о подходе Руя к организации игры: когда важна система, при которой потеря игрока или форс-мажоры не мешают команде действовать единым фронтом. Этим и многими другими вещами, озвученными Яном, шахматы и похожи на футбол, где значима система, а не каждая отдельная фигура.



Ну а выбор гроссмейстера очень прост. Ян болеет за «Спартак» с детства, посещает матчи. Мы очень рады, что он сейчас является ньюсмейкером в мире спорта и в конце года сразится за шахматную корону. В данном ролике он — ментор главного тренера, напоминающий Рую о том, что у него есть всё, чтобы добиваться побед», — сообщили в пресс-службе «Спартака» корреспонденту «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Московский «Спартак» подписал с португальским тренером Руем Виторией соглашение сроком на два года. Ранее «Спартак» в «Твиттере» анонсировал назначение Руя Витории видеороликом про шахматы.