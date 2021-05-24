«Эльче» объявил о продаже экс-игрока «Зенита» Ригони в «Сан-Паулу»

Аргентинский нападающий испанского «Эльче» Эмилиано Ригони, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», переходит в «Сан-Паулу».
Пресс-служба «Эльче» сообщила, что испанский клуб договорился о продаже Ригони в бразильский клуб. Сумма сделки не называется.
Сообщалось, что личную заинтересованность в приобретении Ригони проявил главный тренер «Сан-Паулу» Эрнан Креспо. Сумма трансфера за игрока составит несколько миллионов евро, а выплата будет производиться в пяти частях: первый платёж — лишь в декабре этого года. С футболистом будет заключён трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон.
Осенью «Эльче» объявил об аренде Ригони, а «Зенит», в свою очередь, — о продаже. В 33 встречах за испанский клуб он забил два гола и отдал две голевые передачи.
Ригони перешёл в «Зенит» в 2017 году из «Индепендьенте» за € 9 млн. Аргентинец уходил в аренду в «Аталанту» и «Сампдорию». Всего в составе клуба из Санкт-Петербурга Ригони отыграл 62 встречи, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.
- 24 мая 2021
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