«Реал» собирается летом продать Азара и Бэйла

Мадридский «Реал» планирует продать нападающих Эдена Азара и Гарета Бэйла, сообщает Sky Sports.
После краха идеи Европейской Суперлиги, а также из-за интереса к Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду, мадридцев требуется дополнительные финансовые вливания. «Реал» планирует получить деньги от продажи игроков. Помимо Азара и Бэйла, «Реал» готов рассмотреть предложения по другим футболистам — например, Луке Йовичу.
Сообщалось, что Эден Азар намерен покинуть команду в летнее трансферное окно. 30-летний бельгийский футболист хочет вернуться в лондонский «Челси», за который выступал до перехода в «Королевский клуб». Эден уверен, что потенциальный трансфер Мбаппе окончательно закроет ему путь в состав «Реала».
Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за € 115 млн. До этого он семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за «Лилль». В завершившемся сезоне Эден принял участие в 14 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал две результативные передачи.
- 24 мая 2021
-
23:57
-
23:45
-
23:38
-
23:26
-
23:11
-
23:07
-
22:43
-
22:40
-
22:32
-
22:22
-
22:11
-
22:05
-
22:01
-
21:59
-
21:48
-
21:38
-
21:30
-
21:11
-
21:02
-
20:42
-
20:38
-
20:34
-
20:20
-
20:17
-
20:15
-
19:57
-
19:53
-
19:48
-
19:39
-
19:35
-
19:34
-
19:24
-
19:23
-
19:22
-
19:05