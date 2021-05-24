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«Реал» собирается летом продать Азара и Бэйла

«Реал» собирается летом продать Азара и Бэйла
Алексей Ласнов
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Мадридский «Реал» планирует продать нападающих Эдена Азара и Гарета Бэйла, сообщает Sky Sports.

После краха идеи Европейской Суперлиги, а также из-за интереса к Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду, мадридцев требуется дополнительные финансовые вливания. «Реал» планирует получить деньги от продажи игроков. Помимо Азара и Бэйла, «Реал» готов рассмотреть предложения по другим футболистам — например, Луке Йовичу.

Сообщалось, что Эден Азар намерен покинуть команду в летнее трансферное окно. 30-летний бельгийский футболист хочет вернуться в лондонский «Челси», за который выступал до перехода в «Королевский клуб». Эден уверен, что потенциальный трансфер Мбаппе окончательно закроет ему путь в состав «Реала».

Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за € 115 млн. До этого он семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за «Лилль». В завершившемся сезоне Эден принял участие в 14 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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